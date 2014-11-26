В Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине

Федор Вениславский рассказал, что получение украинского гражданства не спасет предпринимателей от национализации активов.

В Верховной Раде пообещали конфисковать все активы российских бизнесменов на Украине, которые платили налоги российской стороне. Соответствующее заявление сделал представитель пропрезидентской правящей партии в парламенте "Слуга народа" Федор Вениславский. Депутат выступил в эфире местного телеканала Украина-24". Политик сослался на закон, который его коллеги недавно приняли. По словам эксперта, активы таких предпринимателей будут изъяты в пользу Киева и подлежат национализации.

Когда мы говорим о юридических или физических лицах, мы тоже должны понимать, что эти субъекты помогали становлению российского государства с точки зрения в том числе военного потенциала. Федор Вениславский, депутат Украины

По словам Федора Вениславского, получение украинского гражданства российскими бизнесменами не спасет их от конфискации активов в стране.

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