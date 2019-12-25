Стефанчук: Украина не уберет из конституции пункт о намерении вступить в НАТО

В Верховной раде считают, что для депутатов не будет самоцелью исключение пункта из Конституции.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о том, что Украина не уберет из конституции пункт о намерении вступить в НАТО. Соответствующее заявление председатель местного парламента сделал для издания "Украинская правда". Таким образом депутат ответил на вопрос журналистов о том, будет ли киевский режим вносить правки в Основной документ страны. Ранее Владимир Мединский говорил о том, что Украина по сути согласилась с требованием исключить пункт о вступлении в военный альянс и отказалась от размещения иностранных военных баз на своей территории.

Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью. Руслан Стефанчук, депутат Украины

Напомним, что Руслан Стефанчук в эфире украинского телеканала "1+1" еще в марте 2022 года заявлял, что не исключает внесения изменений в конституцию относительно намерения Украины вступить в НАТО.

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