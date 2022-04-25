Зеленский: США могут стать лидером среди гарантов безопасности Украины

Президент Украины рассказал о встрече с Блинкеном и Остином.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что США могут стать лидером среди гарантов безопасности для киевского режима. Соответствующей информацией лидер страны поделился с подписчиками в рамках собственного видеообращения. Он рассказал о проведенной в столице встрече с американскими государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром по обороне Ллойдом Остиным.

Продолжили обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины. Уверен, что США могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент страны Владимир Путин объявил ее целью защиту граждан Донбасса, которые подвергались издевательствам от действующей власти. Россия намерена провести на территории соседнего государства демилитаризацию и денацификацию, а также предать всех военных преступников суду.

Глава Пентагона заявил о сложностях в отслеживании оружия на Украине.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official