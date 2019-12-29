За год пассажиры забыли более 15 тысяч предметов.

В РЖД рассказали о вещах, которые чаще всего забывают в поездах. В списке забытых чаще всего значатся планшеты, одежда, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Встречаются и более интересные находки. Это эспандер, игровые приставки, военный шлем, палки для скандинавской ходьбы, штатив, детский самокат и даже фигурки садового гнома.

За год пассажиры поездов в России забыли более 15 тысяч предметов. В первые два месяца текущего года к владельцам вернулись почти 4 тысяч личных вещей.

Сервис поиска забытых вещей начал работать 1 марта 2019 года. Чтобы найти забытую вещь, пассажиру нужно лишь заполнить электронную заявку в разделе "Пассажирам" на официальном сайте РЖД.

Ранее мы писали, что до конца марта петербуржцы смогут отправиться в Москву за 559 рублей.

Фото: пресс-служба Российских железных дорог