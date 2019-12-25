В РПЛ прокомментировали результаты проверки драки на матче "Зенит" – "Спартак"

В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 ("Хулиганство").

Во вторник, 22 декабря, Российская премьер-лига провела проверку по результатам драки между болельщиками на матче "Зенит" – "Спартак" в 19-м туре.

Болельщики "Спартака" сумели приобрести билеты через вторичный рынок, во время матча они начали скандировать речёвки в поддержку своей команды.

С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам "Спартака" пояснили в пресс-службе.

Потасовку остановили стюарды и полицейские.

За участие в драке было задержано 9 посетителей матча (5 болельщиков "Зенита" и 4 – "Спартака"). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет отметили в РПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит материалы дела в пятницу.

Ранее мы писали, что трех фанатов "Спартака" задержали за плакат на Дворцовой площади.

Фото: instagram.com/landscrona/