Митрополит Волоколамский рассказал о ситуации с УПЦ на Совбезе ООН.

В РПЦ заявили, что власти Украины ставят целью тотальный контроль религиозной жизни общества со стороны государственных органов. Соответствующее заявление председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Политические репрессии против епископата стали кульминацией репрессивной религиозной политики властей Украины на протяжении последних лет. митрополит Волоколамский Антоний

Эксперт добавил, что православное христианство на протяжении многих веков составляло общую духовную и культурную основу жизни народов на Украине и России. Он уверен, что этот фактор должен служить восстановлению взаимопонимания в будущем между этими государствами.

Митрополит РПЦ назвал уголовные дела против клира УПЦ надуманными.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций