В РПЦ заявили, что не против внедрения новых методов лечения бесплодия

Русская православная церковь не выступает против применения новых методов лечения бесплодия. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал митрополит Волоколамский Иларион. Специалист заметил, что религиозные институты пока что обсуждают свое отношение к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
Православная церковь не выступает в принципе против биотехнологий. Мы, в том числе внутри православной церкви, сейчас обсуждаем вопрос об отношении к ЭКО. Пока точка в обсуждении этом не поставлена.
митрополит Волоколамский Иларион
В РПЦ работает специальная комиссия, которая разбирает вопросы в сфере биоэтики. В экспертный состав вошли светские лица высокого уровня, а также священнослужители. Группа обсуждает темы, поднятые в документе 2000 года по основам "социальной концепции".
РПЦ осудила интервью Собчак со "Скопинским маньяком".
Фото и видео: YouTube/Россия-24
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