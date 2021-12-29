В РПЦ считают необходимым запретить интим-магазины

Митрополит Иларион заметил, что церковь не может диктовать условия государству.

В Российской православной церкви считают необходимым запретить интим-магазины. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" заявил руководитель внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. По словам специалиста, учреждения, которые торгуют товарами "для взрослых" на самом деле являются "узаконенным развратом".

Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной - мы выступаем против половой распущенности. Иларион Волоколамский, митрополит

Эксперт уточнил в телевизионном эфире, что церковь не может диктовать свои условия федеральным властям, а способна только рекомендовать и предостерегать верующих. В частности, он призвал говорить детям о недопустимости посещения интим-магазинов, а государство заняться регулированием вывесок и рекламы на них.

Митрополит Иларион: для признания подлинности царских останков нет помех.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

