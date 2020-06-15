В РПЦ призвали контактировавших с зараженными коронавирусом не приходить на богослужения

Он также подчеркнул, что вакцинация не должна стать фактором разделения.

Человеку, контактировавшему с больными коронавирусом, лучше воздержаться от посещения богослужений. С таким заявлением к прихожанам обратился зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Мы надеемся на ответственность и совесть. Вахтанг Кипшидзе

Он также подчеркнул, что вакцинация не должна стать фактором разделения, и уточнил, что на входе в храм у верующих не спрашивают сертификаты или другие "антиковидные" документы. При этом ранее митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"