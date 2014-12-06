В РПЦ посоветовали не праздновать 8 Марта

Праздник лучше отметить в День жен-мироносиц.

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает празднование Международного женского дня, считая его чуждым русской культуре и традициям. Об этом в интервью изданию "Абзац" заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.

По его словам, церковь не против женщин, но выступает против праздника, который, по его мнению, символизирует "женскую эмансипацию и так называемую свободу". 8 Марта не связан с традициями, культурой, тысячелетней историей, подчеркнул священнослужитель.

Вместо Международного женского дня РПЦ предлагает отмечать День жен-мироносиц — церковный праздник, посвящённый женщинам, которые первыми принесли весть о Воскресении Христа.

"Церковь чтит своих матерей, жён и сестёр, но было бы хорошо, если бы люди решили отмечать именно церковный праздник" Константин Харитонов

Священнослужитель также подчеркнул, что христианство возвеличило женщину, поставив её на высокий уровень.

Ранее Piter.TV сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с поздравлением к женщинам города в честь Международного женского дня.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург