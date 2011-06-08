Беглов поздравил петербурженок с Международным женским днём

Он отметил вклад женщин в защиту Родины в трудные времена.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с поздравлением к женщинам города в честь Международного женского дня. В своём обращении он подчеркнул важную роль женщин в различных сферах жизни, их вклад в развитие общества и поддержку семьи.

"Трудом и талантом женщины достигают вершин в образовании и науке, искусстве и бизнесе, медицине и спорте, на государственной службе" Александр Беглов

Особые слова благодарности губернатор адресовал тем, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. "Низкий поклон женщинам, несущим службу и спасающим жизни на передовой, тем, кто трудится в госпиталях и на производстве", — сказал Беглов.

Губернатор также пожелал всем женщинам крепкого здоровья, солнечной весны и праздничного настроения. Он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге делают всё для комфортной жизни каждого, создавая условия для реализации и развития.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём.

Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга