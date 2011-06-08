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Беглов поздравил петербурженок с Международным женским днём

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Он отметил вклад женщин в защиту Родины в трудные времена.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с поздравлением к женщинам города в честь Международного женского дня. В своём обращении он подчеркнул важную роль женщин в различных сферах жизни, их вклад в развитие общества и поддержку семьи.

"Трудом и талантом женщины достигают вершин в образовании и науке, искусстве и бизнесе, медицине и спорте, на государственной службе"

Александр Беглов

Особые слова благодарности губернатор адресовал тем, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. "Низкий поклон женщинам, несущим службу и спасающим жизни на передовой, тем, кто трудится в госпиталях и на производстве", — сказал Беглов.

Губернатор также пожелал всем женщинам крепкого здоровья, солнечной весны и праздничного настроения. Он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге делают всё для комфортной жизни каждого, создавая условия для реализации и развития.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём.

Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: 8 марта международный женский день, александр беглов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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