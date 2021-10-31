В РПЦ назвали грехом просмотр фильма "Последнее искушение Христа"

Искажение образа и содержания Евангелия недопустимо в фильмах, заявили в организации.

Глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион назвал "грехом" просмотр фильма картина Скорсезе "Последнее искушение Христа". Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "Россия 24".

По словам митрополита, просмотр кинокартин, в которых образ и содержание Евангелия "намеренно искажаются", является недопустимым для православного человека.

Чтобы не было намеренных искажений того, о чем рассказывается в Евангелии, как, например, это было в скандально известном фильме Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа". Такие фильмы смотреть нельзя. Такие фильмы смотреть – это значит совершать грех против Христа и против церкви. митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних связей РПЦ

Митрополит отметил, специального запрета на изображение Сына Божьего в кинематографе нет. По его мнению, проповедь христианства должна осуществляться с благоговением и уважением к евангельскому тексту.

Ранее митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников.

Видео: Youtube/Россия 24