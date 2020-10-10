Митрополит Волоколамский Иларион призвал соблюдать меры предосторожности.

В РПЦ надеются, что храмы не придется закрывать вновь из-за пандемии. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в рамках программы "Церковь и мир" сообщил митрополит Волоколамский Иларион. Представитель Московского патриархата надеется, что богослужения будут продолжаться в храмах.

Я очень надеюсь на то, что не повторится история весенняя. Но очень важно, чтобы и наши священнослужители, и наши верующие проявляли необходимое чувство ответственности митрополит Волоколамский Иларион

Представитель РПЦ напомнил, что в Троице-Сергиевой лавре летом текущего года не очень хорошо соблюдались меры предосторожности распространения коронавируса. На данный момент каждому прихожанину выдается медицинская маска, но не все ее надевают. По словам митрополита, это говорит о безответственности людей и невнимательном отношении к здоровью других людей.

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Видео: YouTube / Россия 24