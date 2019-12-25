В РФ зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

Испытания лекарства показали его высокую эффективность.

Минздрав России зарегистрировал ингаляционное лекарство "Лейтрагин". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Данный препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии при коронавирусной инфекции.

25 мая ингаляционный лекарственный препарат "Лейтрагин", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации. из сообщения ФМБА

В организации отметили, что скоро будет запущено промышленное производство данного лекарства.

В исследованиях препарата приняли участие более 300 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. После принятия лекарства ни один человек не умер, также не выявлено случаев перехода заболевания в более тяжелую форму.

Ранее в Шотландии ученые провели успешное испытание лекарства от рака.

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