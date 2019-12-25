В Москве появилась вакцина "КовиВак"

На сегодняшний день в столице доступны три тысячи доз этого препарата.

Вакцина от коронавирусной инфекции "КовиВак" поступила в медицинские учреждения Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Депздрава российской столицы.

Данный препарат разработан в Научном центре имени Чумакова. Согласно данным ведомства, в настоящее время в столице доступны три тысячи доз "КовиВак". Вакцинация препаратом начнется в ближайшие дни в нескольких спеццентрах.

Напомним, в Центре имени Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации российским "Спутником V" не заразны. Согласно данным Центра, люди, получившие две дозы препарата, не участвуют в распространении COVID-19, потому как "вирус из этих людей не выделяется".

Ранее издание The Times сообщило, что вирусологи нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Фото: пресс-служба комздрава СПб



