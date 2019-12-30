В России появился кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro можно будет купить по цене 2090 рублей.

Российская компания BQ разработала кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами. Модель BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.

Телефон имеет дисплей диагональю 2,8 дюйма и разрешением 240х320 пикселей. На задней панели устройства размещена самая простая камера с датчиком на 0,3 Мп. У новинки есть FM-радио, Bluetooth. Аппарат может поддерживать карту памяти до 32 Гб. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч.

Телефон BQ 2819 Tank Quattro можно будет купить по цене 2090 рублей.

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Фото: BQ