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В России упали цены на смартфоны Huawei и Honor

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Гаджеты подешевели в рамках предновогодней акции.

В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor. Однако речь идет о краткосрочном падении цен, в рамках предновогодней акции. Таким образом производители хотят привлечь дополнительное внимание клиентов в период активного приобретения подарков.

Так, в рамках акции смартфон Huawei P30 Pro можно приобрести на 12 тысяч дешевле, а стоимость Huawei Mate 20 Pro упала на 15 тысяч рублей. Honor 20 Pro и Huawei Nova 5T россияне могут купить со скидкой в 6 тысяч рублей, а Honor 20 обойдется на 5 тысяч рублей дешевле.

На более дешевые устройства, в числе которых смартфоны, смарт-часы и наушники, компания сделала скидки от 0,5 до 2 тысяч рублей. Акция будет длиться с 19 по 23 декабря.

Ранее мы писали, что МТС совершила первый в России голографический звонок.

Видео: YouTube / Tech Best

Теги: honor, huawei, предновогодняя акция, смартфоны
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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