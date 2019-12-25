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В поселке Ленсоветовский открылся новый МФЦ
Сегодня, 10:32
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В поселке Ленсоветовский открылся новый МФЦ

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Новый центр на 9 "окон" работает ежедневно с 9-30 до 21-00.

В поселке Ленсоветовский открылся новый МФЦ, который расположен по адресу: Московское шоссе, дом №244. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга. 

Новый центр на 9 "окон" работает ежедневно с 9-30 до 21-00 (выдача талонов электронной очереди прекращается за 60 минут до закрытия центра). Для петербуржцев доступны более 350 государственных услуг. В центре можно получить свидетельство о рождении, устроить ребенка в детский сад и школу, заменить паспорт и водительское удостоверение, напечатать сертификат о вакцинации и сертификат переболевшего COVID-19 и не только. 

Также в этом году в городе открылись еще три центра: в ТК "ОКА" (Колпинский район), в ТЦ "Долгоозерный" (Приморский район) и на территории технопарка "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" (Петроградский район). 

В МФЦ Колпинского района также можно вакцинироваться от коронавируса. Центр расположен на 3 этаже ТК "ОКА". 

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"

Теги: ленсоветовский, мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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