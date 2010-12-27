В Пушкинском районе мужчина напал на своего друга с ножом

Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).

В Пушкинском районе полицейские задержали мужчину, напавшего на прохожего с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 21 октября. В 11:20 в поселке Славянка в парадной дома 2/1, расположенного по улице Галицкая безработный 30-летний мужчина поссорился со своим 21-летним знакомым. В результате конфликта он напал на него с ножом. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Полицейским удалось задержать злоумышленника в квартире дома 64 по Кондратьевскому проспекту. Он был изобличен в содеянном и задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти мигрант надругался над русской падчерицей.

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