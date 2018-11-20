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Автобус №374 с 7 февраля изменит свой маршрут
Сегодня, 17:04
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nastya960

Автобус №374 с 7 февраля изменит свой маршрут

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Трасса корректируется на постоянной основе.

Петербуржцев предупредили о том, что через день в Пушкинском районе свой привычный маршрут следования изменит автобус №374. Трасса корректируется на постоянной основе. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Так с 7 февраля автобус №374 будет ездить от конечной остановки " Колпино, Заводской проспект" по действующей трассе до Колпинского шоссе. Далее автобус пойдет по Колпинскому шоссе, Промышленной улице, Сетевой улице, шоссе Подбельского. Конечная остановка – "Шоссе Подбельского". Обратный маршрут остается без изменений.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: автобус, новая трасса, новый маршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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