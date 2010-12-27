В Пушкине после ДТП водитель избил и ограбил пешехода 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 8 октября, в Пушкине дорожный конфликт превратился в драку с ограблением. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

В полицию обратился 47-летний местный житель. Мужчина заявил, что ему на ногу наехал "ВАЗ 2115". В ответ пострадавший разбил в автомобиле стекло, после чего из машины вышли четверо и избили его. Инцидент произошел на Оранжерейной улице.

Крмое того, заявитель отметил, что после драки у него пропала золотая цепочка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают нападавших.

Ранее мы сообщали о том, что на Энтузиастов мужчина открыл стрельбу по автоледи.

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