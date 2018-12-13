В Пушкине в хозяйственной сумке нашли скелетированный труп мужчины

Полиция задержала трех подозреваемых.

В Пушкине в заброшенном доме нашли скелетированный труп неизвестного мужчины. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Так в воскресенье, 5 мая, около пяти часов утра в заброшенном доме нашли скелет мужчины в хозяйственной сумке. Установить возраст погибшего не получится. Останки направлены в морг.

Полиция уже задержала трех подозреваемых мужчин 1986, 1972 и 1966 года рождения.

В марте в Ломоносове нашли труп в зеленых брюках и разноцветных непарных носках.

Фото: открытые источники