В Пушкине в хозяйственной сумке нашли скелетированный труп мужчины

В Пушкине в заброшенном доме нашли скелетированный труп неизвестного мужчины. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Так в воскресенье, 5 мая, около пяти часов утра в заброшенном доме нашли скелет мужчины в хозяйственной сумке. Установить возраст погибшего не получится. Останки направлены в морг.
Полиция уже задержала трех подозреваемых мужчин 1986, 1972 и 1966 года рождения.
В марте в Ломоносове нашли труп в зеленых брюках и разноцветных непарных носках.
Фото: открытые источники
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