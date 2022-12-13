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В Пушкине на Саперной улице водитель устроил стрельбу
Сегодня, 15:16
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В Пушкине на Саперной улице водитель устроил стрельбу

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Злоумышленника задержали ночью 24 марта в Павловске.

В четверг, 23 марта, в Пушкине автомобилист устроил стрельбу на дороге. Инцидент произошел на Саперной улице у дома № 43. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В полицию обратился очевидец. Он сообщил, что водитель "Лендровера" несколько раз выстрелил из пистолета.

Злоумышленника задержали ночью 24 марта в Павловске. За рулем находился 27-летний водитель. У его машине нашли травматический пистолет "Streamer 214". Правоохранители изъяли оружие. 

На хулигана завели уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее на Piter.tv: росгвардейцы спасли мужчину, которому стало плохо на пороге собственной квартиры.

Фото: Piter.tv 

Теги: водитель устроил стрельбу, пушкин, саперная улица, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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