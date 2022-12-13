Росгвардейцы спасли мужчину, которому стало плохо на пороге собственной квартиры

Петербуржец работает учителем в школе.

В пятницу, 24 марта, сотрудники Росгвардии спасли горожанина, у которого случился приступ на пороге дома. Мужчине резко стало плохо. Пострадавшего спасла охранная сигнализация, код которой он не успел ввести, чтобы отключить. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На Будапештскую улицу, где и находился петербуржец, приехали росгвардейцы. Они увидели лежащего с приступом на полу мужчину. Силовики вызвали медиков и оказали горожанину первую помощь.

От госпитализации больной отказался. Вскоре домой приехала супруга мужчины, которая пообещала позаботиться о нем.

Добавим, что участник инцидента работает учителем в школе.

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области