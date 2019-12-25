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В Пушкине две женщины одновременно родили по девятому ребенку
Сегодня, 8:56
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nastya960

В Пушкине две женщины одновременно родили по девятому ребенку

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Каждой маме на данный момент 41 год, у обеих родились сыновья.

В Пушкине с разницей в три часа в роддоме при больнице имени Семашко появились два младенца. У обеих мам это девятый ребенок. Об этом сообщила "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге".

Каждой маме на данный момент 41 год, у обеих родились сыновья весом около 4 килограммов.

Пока что мамы и их новорожденные мальчики находятся в роддоме. Они пройдут еще несколько обследований и скоро их выпишут всех в один день.

Ранее в Ленобласти назвали самые популярные имена для новорожденных за 2020 год.

Фото: pixabay

Теги: новорожденные, пушкин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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