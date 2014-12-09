В Пушкине во время пожара погибла женщина

По предварительным данным, она надышалась угарным газом.

В ночь на пятницу, 16 декабря, в Пушкинском районе произошел пожар. В результате случившегося погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В трехкомнатной квартире вспыхнула обстановка на площади 10 "квадратов". Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Пламя ликвидировали. В доме нашли труп женщины. По предварительным данным, она надышалась угарным газом. Подробности уточняются.

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