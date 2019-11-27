В Пулковском парке появилась инклюзивная детская площадка

С идей создания детской площадки для детей с инвалидностью принадлежит жительнице Петербурга.

По инициативе победительницы проекта "Твой бюджет – 2019" Татьяны Ивановой в Пулковском парке появилась новая инклюзивная детская площадка.

Так, на площадке сделали мягкое безопасное покрытие, обновили оборудование, поставили необходимые игровые и спортивные снаряды, а также сделали горки, качели и другие конструкции комфортными и для дети на инвалидных колясках. Отметим, что в рамках проекта была реализована инициатива еще одного петербуржца.

Проект "Твой бюджет" позволяет горожанам предлагать идеи для развития городской среды, а также повысить свою бюджетную грамотность, повлиять на эффективность расходования бюджетных средств.

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Фото: pixabay