Крайний рейс на Байкал из Пулково был совершен в 2012 году

В понедельник, 27 мая, стало известно о том, что в Пулково запустили прямые рейсы на Байкал. Об этом информирует пресс-служба аэропорта.

Как оказалось, прямого авиасообщения между городом на Неве и Иркутском не было в течение 7 лет. Так, крайний рейс на Байкал из Пулково был совершен в 2012 году. Возобновленный рейс даст возможность петербуржцам посетить Байкал без пересадок.

Как сообщает пресс-служба петербургского аэропорта, до Иркутска будут летать комфортабельные авиалайнеры Airbus A320neo. Из Пулково самолет будет вылетать в 12:50 и прибывать в Иркутск в 23:35 по местному времени. Обратный рейс из Иркутска будет осуществляться в 10:15. Люди приземлятся в Петербурге в 11:50.

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