В Пулково в мае досмотрели семь миллионов икринок и полторы тысячи бабочек

В ходе досмотра специалисты Россельхознадзора убедились, что все животные здоровы.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям рассказали, какой груз им приходилось досматривать в Пулково в мае.

Как сообщает пресс-служба ведомства, помимо собак (их было 81) специалисты проверяли четверых кроликов, которые летели в Татарстан, а также 12 партий икры форели. В общей сложности из США, Дании, Испании и Норвегии в Петербург прилетели семь миллионов икринок. Кроме того, в Пулково досматривали более полутора тысяч куколок тропических бабочек из Филиппин, почти три тысячи аквариумных рыбок и 84 ракообразных.

Все животные оказались здоровы и имели корректно оформленные сопроводительные документы.

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