В Пулково из-за трагедии в Шереметьево сели восемь самолетов, летевших в Москву

Аэропорту Петербурга пришлось изменить график вылета рейсов, чтобы экстренно принять лайнеры из Москвы.

Петербургский аэропорт "Пулково" принял восемь самолетов, которые изначально должны были приземлиться в Шереметьево. Туда борты сесть не смогли из-за ликвидации последствий трагедии с загоревшимся авиалайнером.

По данным представителя Воздушных ворот Северной столицы Маргариты Потехиной, самолеты были размещены на запасном аэродроме. Также вечером в Пулково был задержан вылет 11 рейсов. Большую часть из них обслуживал "Аэрофлот". Еще два рейса решено было отменить.

8 бортов ушли к нам на запасные аэродромы. Шереметьево уже открыт, насколько нам известно. Задержки рейсов постепенно будут приходить в норму

Ранее Piter.tv писал о том, что центральный СК России расследует трагедию в Шереметьево: допрашиваются пассажиры и сотрудники аэропорта.

Видео и фото: Telegram-канал 112