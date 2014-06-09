В Пулково появилась комната для курения

Она расположена на третьем этаже во дворике ресторана BUD "Бургер".

В петербургском аэропорту "Пулково" открылась комната для курения. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Курительная комната находится в "чистой" зоне терминала внутренних авиарейсов, на третьем этаже во дворике ресторана BUD "Бургер". В пресс-службе добавили, что проект реализовали в соответствии со всеми нормами и требованиями, которые предъявляют к курительным комнатам. Она оборудована мощной вентиляционной системой и системой оповещений пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что петербурженка незаконно привезла с отдыха в Турции 45 тыс. евро. Женщина заявила, что не имеет при себе товары и деньги, которые подлежат декларированию.

Фото: Piter.tv

