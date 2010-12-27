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В Пулково задержали угонщика из Краснодара
Сегодня, 16:03
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nastya960

В Пулково задержали угонщика из Краснодара

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Он находился в федеральном розыске три дня.

В Пулково задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Уроженца Краснодарского края задержали во время обеспечения охраны общественного порядка и безопасности пассажиров Централизованного терминала Пулково. В розыске он находился три дня. Сотрудники полиции Петербурга передали соответствующую информацию инициаторам розыска.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге угнали Mercedes за 4,3 млн рублей.
Фото: pixabay.com

 

 

 

 

 

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Теги: пулково, угонщик, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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