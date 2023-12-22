В Пулково намерены ускорить предполетный досмотр для пассажиров бизнес-класса

Для этого запустили отдельный коридор.

В петербургском аэропорту Пулково ускорят предполетный досмотр для пассажиров бизнес-класса на внутренних рейсах, для чего запущен отдельный коридор. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани 9 января.

Бесплатный сервис позволяет значительно сэкономить время на предполетные формальности. Павел Кушниренко, директор по наземному обслуживанию компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Опцией получится воспользоваться на первом пункте проверки документов перед предполетным досмотром, расположенном около зала обслуживания пассажиров особых категорий. Для этого нужно предъявить посадочный талон и паспорт.

Ранее на Piter.TV: международный автобусный вокзал возведут в Пулково.

Фото: Piter.TV