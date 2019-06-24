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В Пугарево автомобиль провалился под лед озера
Сегодня, 15:47
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В Пугарево автомобиль провалился под лед озера

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Погибших и пострадавших в водоеме не обнаружили.

В деревне Пугарево автомобиль провалился под лед озера Круглое. Спасатели обследовали автомобиль, ушедший в воду. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Сегодня, 14 декабря,на место случившегося выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Специалисты нашли машину Lada. Они осмотрели автомобиль и провели поисковые работы на месте происшествия.

Погибших и пострадавших не обнаружили. Информацию передали правоохранителям.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине в пробку попали 20 автобусов.

Фото: Pxhere

Теги: lada, машина ушла под лед, озеро круглое, пугарево, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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