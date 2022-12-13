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В Псковской области задержали автобус с 9,5 млн гривен

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В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Псковской области задержали автобус с 9,5 млн гривен, который выезжал в Латвию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В микроавтобусе был обнаружен тайник, наполненный пачками украинских денег. Водитель и пассажиры на таможне заявили об отсутствии у них товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ.

Видео: ФТС России

Теги: автобус, задержание, псковская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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