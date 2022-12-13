В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Псковской области задержали автобус с 9,5 млн гривен, который выезжал в Латвию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В микроавтобусе был обнаружен тайник, наполненный пачками украинских денег. Водитель и пассажиры на таможне заявили об отсутствии у них товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ.

Видео: ФТС России