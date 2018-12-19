В Псковской области выберут губернатора Санкт-Петербурга

Избирательные участки 8 сентября откроются в соседних областях.

Во время выборов губернатора Санкт-Петербурга по Ленинградской и Псковской областям будет открыто 92 избирательных участка. Таким образом, проголосовать за кандидата смогут не только в Северной столице, но и в ближайших областях. Об этом сообщили представители Горизбиркома во время пресс-конференции.

В Ленинградской области ожидается порядка 200 тысяч избирателей. Для них обустроят 73 участка. Около 20 точек разместят в Псковской области. Там ожидают 45 тысяч человек. Именно столько петербуржцев имеют недвижимость в субъекте. Для того, чтобы жителю Петербурга предоставили право голосовать вне города, необходимо подать заявку. Документы принимаются за 45 дней до дня икс.

Общественность просит о расширении географии расположения избирательных участков объяснил глава петербургского избиркома Виктор Миненко

Также спикер отметил, что будут созданы избирательные точки на территориях крупных дачных кооперативов, лечебных стационаров, следственных изоляторов. Проголосовать петербуржцы смогут и на двух вокзалах: Ладожском и Московском, а также в аэропорту "Пулково".

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦИК поддерживает идею о реформе муниципальных избиркомов.

Фото: Piter.tv