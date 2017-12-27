В Псковской области мужчина похитил две тонны рельс на тракторе

Житель деревни Добручи пытался увести 35 метров рельс, лежащих без охраны.

В Балтийском отделе МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который хотел обогатиться на продаже рельс общим весом в более двух тонн.

В пресс-службе ГУ МВД по СЗФО рассказали, что вора задержали на перегоне между станциями "Сланцы-Гдов" около деревни Добручи. Известно, что безработному жителю псковской области приглянулись лежащие без охраны рельсы. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в момент, когда он перевозил 35 метров своей добычи на тракторе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "хищение чужого имущества". Мужчине грозит до 5 лет в виде лишения свободы.

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