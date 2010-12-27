Воры-рецидивисты украли рельсы на станции Обухово

Транспортные полицейские поймали двух воров-рецедивистов, которых подозревают в краже рельсов на станции Обухово. Похищенное мужчины планировали сдать в металлолом.

Полиции удалось выяснить, что мужчины решили тайно умыкнуть рельсы с территории временного складирования на станции Обухово. Подозреваемые хотели украсть рельсы и сдать их в металлолом. Довести план до конца им помешали: сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей.

Под подозрением оказались двое мужчин 30-ти и 35-ти лет. Один из них уроженец республики Коми, второй приехал из Белоруссии. Также оказалось, что задержанные ранее уже имели проблемы с законом и были судимы за хищение чужого имущества.

В отношении парочки возбудили уголовное дело о краже. Как уточняют в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.