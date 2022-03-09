В Пскове загорелся автосервис

Огонь распространился на 600 квадратных метров.

На территории Псковской области загорелся один из местных автосервисов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Специалисты уточнили, что пламя охватило порядка 600 квадратных метров площади здания. В настоящее время огонь успел распространиться на строение, расположенное по соседству. Согласно предварительным сведениям, внутри помещений никого нет. В ликвидации последствий возгорания задействованы свыше 26 человек личного состава ГУ МЧС и шесть единиц техники.

Псковские пожарные МЧС России тушат автосервис. Пресечено распространение пламени на соседнее строение. Предварительно, в здании никого нет, производится разведка. пресс-слкжба ГУ МЧС России

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Фото и видео: ГУ МЧС России