В Приозерском районе в ДТП с мопедом и велосипедистом пострадали люди

Согласно данным источника в ДТП пострадали двое мужчин и женщина. Информация о причинах произошедшего устанавливается.

В субботу, 17 июля, в Приозерском районе у деревни Ягодово произошла авария с участием мопеда и велосипедиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило днем около 15:42. Согласно данным источника в ДТП пострадали двое мужчин и женщина. Информация о причинах произошедшего устанавливается.

Недавно Piter.tv писал, что в Петербурге задержали бабушку-хозяйку борделя. Женщина арендовала квартиру в Невском районе и открыла публичный дом.

Ранее мы писали, что на Дунайском проспекте байкер пострадал во время ДТП с каршерингом.

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