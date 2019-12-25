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В Приозерском районе в ДТП с мопедом и велосипедистом пострадали люди
Сегодня, 16:31
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В Приозерском районе в ДТП с мопедом и велосипедистом пострадали люди

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Согласно данным источника в ДТП пострадали двое мужчин и женщина. Информация о причинах произошедшего устанавливается. 

В субботу, 17 июля, в Приозерском районе у деревни Ягодово произошла авария с участием мопеда и велосипедиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Сообщение об инциденте поступило днем около 15:42. Согласно данным источника в ДТП пострадали двое мужчин и женщина. Информация о причинах произошедшего устанавливается. 

Недавно Piter.tv писал, что в Петербурге задержали бабушку-хозяйку борделя. Женщина арендовала квартиру в Невском районе и открыла публичный дом.

Ранее мы писали, что на Дунайском проспекте байкер пострадал во время ДТП с каршерингом.

Фото: Pexels

Теги: велосипедист дтп, приозерский район
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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