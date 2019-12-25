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В Приозерске спасатели вытащили двух собак из-под завалов заброшки
Сегодня, 9:38
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В Приозерске спасатели вытащили двух собак из-под завалов заброшки

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Животных передали местным жителям.

В Ленобласти спасатели пришли на помощь двум собакам, которые оказались под завалами снесенного здания. Животные остались живы. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте".

Внимание людей понадобилось двум псам из Приозерска. Спасатели разобрали завалы, вытащили животных и передали местным жителям. Сейчас здоровью собак ничего не угрожает.

Ранее на Piter.tv: мужчина покусал знакомого во время драки в Калининском районе.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО, pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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