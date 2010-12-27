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В Приозерске состоится V областной этнофестиваль
Сегодня, 14:16
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nastya960
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В Приозерске состоится V областной этнофестиваль

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Фестиваль состоится 15 сентября.

Делегации и творческие коллективы Северо-Запада России приедут в Приозерск на V областной этнофестиваль "Россия — созвучие культур". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Одним из одижаемых элементов станет праздничное  шествие делегаций. Участники к этому шествию должны будут приготовить картины, характеризующие их район (особменности, символы). И с помощь песен, танцев, представления или каким-то иным способом раскрыть тему картины.

Со сцены данные "произведения искусства" оценят члены жюри, почетные гости. Победители позже будут награждены.          

Этнофестиваль "Россия — созвучие культур" проводится в разных городах Ленинградской области с  2014 года.

Также в сентябре пройдет всероссийский фестиваль профессионалов турбизнеса "47-й регион".

Фото: Фонд поддержки предпринимательства г. Пикалево/ ВК

Теги: ленобласть , приозерск , этнофестиваль
Категории: Лента новостей

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