В Приморском районе завершилось строительство дома для очередников

С 22 ноября начнется итоговое контрольно-надзорное мероприятие Госстройнадзора, которое должно завершиться не позднее 17 декабря.

В Приморском районе Петербурга завершилось строительство 20-этажного жилого дома по национальному проекту "Жилье". Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

Дом на Нижне-Каменской улице начали возводить в начале прошлого года. Он полностью отвечает подробностям будущих жильцов, а также адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании смонтированы специальные подъёмники при входе в пристроенные к дому помещения, где разместятся культурный центр и отделение почты. На автостоянке оборудованы места для парковки машин инвалидов. Также у дома обустроили детские и спортивные площадки и места для хранения велосипедов.

Новый жилой дом состоит из 265 квартир, в которых выполнена чистовая отделка. В здании расположились 41 студия, 129 однокомнатных квартир, 44 "двушки", 44 "трёшки" и 7 четырехкомнатных квартир. Общая жилая площадь (без учёта балконов и лоджий) – 12 918 квадратных метров.

Также в конце октября в Петербурге объявили аукционы на приобретение "социальных" квартир. Недвижимость предназначена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для льготных категорий граждан.

Фото: пресс-служба Госстройнадзора Петербурга