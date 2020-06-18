В Приморском районе снесли незаконно размещенный торговый павильон

Арендный договор был расторгнут еще год назад.

В Приморском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) снесли незаконно размещенный торговый павильон. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 14 июля.

В Смольном заявили, что власти постоянно ведут проверки сроков действия аренды земельных участков.

В начале июня этого года сотрудники ККИ проверили торговый павильон площадью 145 квадратных метров на Мартыновской улице. Выяснилось, что арендный договор был расторгнут еще год назад. Владелец помещения получил уведомление о необходимости освободить земельный участок, но он этого не сделал.

Ранее мы писали, что бизнесмен распылил слезоточивый газ в сотрудников ККИ на набережной Матисового канала в ходе проверки летнего кафе. Врачи зафиксировали химические ожоги слизистой глаз и мягких тканей лица. На бизнесмена подали заявление в полицию.

Фото: gov.spb.ru