В Приморском районе появится новый спортивный комплекс

В нем также будут развивать программы реабилитационной и лечебной физкультуры для соседних объектов здравоохранения.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено целевое предоставление земельного участка в муниципальном округе Лахта-Ольгино для строительства спортивного клуба. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Инвестор создаст единый комплекс спортивно-оздоровительных и образовательных программ. Объединенный кластер площадью около 1500 м2 предоставит возможность тренироваться и взрослым, и детям. В нем также будут развивать программы реабилитационной и лечебной физкультуры для соседних объектов здравоохранения. В здании будет универсальный спортивный зал для игровых видов спорта и тренажёрный зал.

Также в Петербурге построят завод для производства лекарств.

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