В Петербурге построят завод для производства лекарств

На новой площадке предполагается выпуск жидких лекарств.

В Петербурге построят завод для производства новых лекарств. Решение о заключении соглашения с ООО "Гротекс" о застройке земельного участка в Красногвардейском районе одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Инвестор планирует построить на Индустриальном проспекте фармацевтическое производство. Срок строительства – 60 месяцев со дня заключения соглашения о застройке земельного участка.

Промышленный объект станет четвертой очередью фармацевтического завода Solopharm. На новой площадке предполагается выпуск жидких лекарств.

Сегодня в Санкт-Петербурге работают 24 фармацевтических предприятия.

В июле стало известно о росте продаж антидепрессантов среди жителей Петербурга. В категории антидепрессантов, направленных на длительное действие при лечении депрессии, показатели за год увеличились на 40% (509 790 упаковок), а за первые полгода 2023-го по сравнению с тем же периодом 2022-го – на 19% (1,928 млн упаковок).

Фото: Смольный