На Серебристом бульваре задержали мужчину, стрелявшего из пневматики по окнам

В Приморском районе полицейские задержали гражданина, стрелявшего из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение от женщины 1971 года рождения поступило в полицейский участок 25 ноября около десяти часов вечера. Она рассказала, что её 39-летний знакомый несколько раз выстрелил из травматического пистолета по окнам её квартиры, которая находится на 6-ом этаже в доме на Серебристом бульваре.
Прибывшие полицейские задержали ранее судимого гражданина. У него изъяли пневматический пистолет и несколько патронов. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
В Московском районе конфликт двух водителей закончился стрельбой.
Фото: Piter.TV
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