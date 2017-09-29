На Серебристом бульваре задержали мужчину, стрелявшего из пневматики по окнам

У него изъяли пневматический пистолет и несколько патронов.

В Приморском районе полицейские задержали гражданина, стрелявшего из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение от женщины 1971 года рождения поступило в полицейский участок 25 ноября около десяти часов вечера. Она рассказала, что её 39-летний знакомый несколько раз выстрелил из травматического пистолета по окнам её квартиры, которая находится на 6-ом этаже в доме на Серебристом бульваре.

Прибывшие полицейские задержали ранее судимого гражданина. У него изъяли пневматический пистолет и несколько патронов. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

В Московском районе конфликт двух водителей закончился стрельбой.

Фото: Piter.TV