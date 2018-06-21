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В Приморском районе неизвестный обклеил весь автомобиль стикерами
Сегодня, 9:12
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nadezhda_sib

В Приморском районе неизвестный обклеил весь автомобиль стикерами

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Очевидец подписал фото: "Кого-то с пятницей".

Очевидцы выложили в сеть фотографию иномарки, которая полностью обклеена разноцветными стикерами. Машина припаркована около "Юбилейного квартала". Об этом они рассказали утром 5 июля в группе ВКонтакте "Лахта Онлайн. Приморский район".

Заклееными оказались все стекла, двери, бампер. Автор композиции не пожалел наклеек и вставил их даже в колеса. Один из пользователей пошутил, что это "тюнинг по-русски". 

Комментаторы предполагают, что это сделал не сам владелец машины, а кто-то посторонний. Неизвестно, насколько водитель будет рад такому "подарку". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый участок Гранитной улицы откроют в конце августа

Фото: vk.com/lahta_spb

Теги: стикеры, тюнинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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