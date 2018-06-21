В Приморском районе неизвестный обклеил весь автомобиль стикерами

Очевидец подписал фото: "Кого-то с пятницей".

Очевидцы выложили в сеть фотографию иномарки, которая полностью обклеена разноцветными стикерами. Машина припаркована около "Юбилейного квартала". Об этом они рассказали утром 5 июля в группе ВКонтакте "Лахта Онлайн. Приморский район".

Заклееными оказались все стекла, двери, бампер. Автор композиции не пожалел наклеек и вставил их даже в колеса. Один из пользователей пошутил, что это "тюнинг по-русски".

Комментаторы предполагают, что это сделал не сам владелец машины, а кто-то посторонний. Неизвестно, насколько водитель будет рад такому "подарку".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый участок Гранитной улицы откроют в конце августа.

Фото: vk.com/lahta_spb