  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:20
105
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В Приморском районе водитель сбил забор во дворе

0 0

Водитель оказался за забором, который отделяет газон и проезжую часть.

Мужчина выехал на газон во дворе у дома №8 на аллее Поликарпова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Виновника, сбившего дорожное ограждение, засняли на видео. По словам автора видео, у водителя есть признаки алкогольного опьянения. Другие комментаторы отметили, что мужчина пожилой, и ему могло стать плохо.

На место прибыла полиция. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Гостиный двор" 74-летняя пенсионерка упала с эскалатора. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: водитель, газон, сао
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии