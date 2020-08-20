В Приморском районе водитель сбил забор во дворе

Водитель оказался за забором, который отделяет газон и проезжую часть.

Мужчина выехал на газон во дворе у дома №8 на аллее Поликарпова. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Виновника, сбившего дорожное ограждение, засняли на видео. По словам автора видео, у водителя есть признаки алкогольного опьянения. Другие комментаторы отметили, что мужчина пожилой, и ему могло стать плохо.

На место прибыла полиция.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Гостиный двор" 74-летняя пенсионерка упала с эскалатора.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK