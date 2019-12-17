Врачи подозревали у женщины перелом затылка.

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что На станции метро "Гостиный двор" 74-летняя пенсионерка упала с эскалатора. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел с 18 на 19 августа. По словам очевидцев, пожилая женщина внезапно потеряла равновесие и покатилась по движущейся лестнице вниз. В итоге женщину в срочном порядке госпитализировали в Мариинскую больницу. Медики подозревали у 74-летней петербурженки перелом затылка.

В настоящий момент, женщина находится в нейрохирургическом отделении.

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Фото:Piter.TV